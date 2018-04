O marce Al-Da

Marka doskonale radzi sobie z dopasowywaniem się do obecnie panujących trendów. Korzysta tylko i wyłącznie z materiałów wysokiej jakości, które są przyjazne dla wrażliwej skóry dzieci. Wszystkie dostępne w sklepie ubrania są jedyne w swoim rodzaju. Są także dobrze skrojone i wygodne. Al-Da stworzyła już wiele różnych kolekcji. Jedne z nich obejmują ubranka casualowe, takie jak sukienki czy kurtki, które są idealne na każdą okazje, bez względu na to, czy jest to wyjście na zwykły spacer, do szkoły lub przedszkola. Zaistniała także kolekcja szkolna oferująca bluzeczki, spódniczki i marynarki z klasycznymi dodatkami w odcieniach granatu i czerni, które są odpowiednie na uroczystości szkolne, czy nawet rodzinne kolacje.

Jak mało która marka, Al-Da projektuje także stroje komunijne lub takie, które można założyć na specjalne okazje, jaką jest na przykład uroczystość zaślubin. Wszystkie ubranka są niezwykle eleganckie, a także ładnie zdobione. Nowa kolekcja to inne wzory, fasony i materiały. Każda jest inna, tak samo jak ubrania. Pod szyldem marki powstają także kolekcje, które zostały stworzone z myślą o panującej porze roku. Dostępne są kreacje na sezon wiosna/lato oraz płaszczyki idealne na okres jesienno-zimowy.

Jedną z największych zalet ubrań marki jest to, że projektuje stroje, które będą uniwersalne, czyli takie, które dzieci mogą założyć zarówno do szkoły, jak i na co dzień. Al-Da skupia się głównie na ubrankach dla dziewczynek, dlatego każda część garderoby jest dopracowana pod każdym względem. Nieważne czy chodzi o materiał, czy dekoracje, które zawsze są ręcznie wykonywane. W ofercie firmy napotkamy falbanki, kokardki, koronki oraz szeroką gamę kolorystyczną oferowanych produktów. Asortyment marki to zdecydowane spełnienie marzeń każdej małej fashionistki. Kreacje balowe, sportowe oraz przypominające stroje baletnicy. To tylko mała część tego, co oferuje firma.

W przypadku chęci zobaczenia wszystkich ubranek, warto jest udać się do sklepu stacjonarnego marki, który znajduje się na ulicy 3 Maja 11 w Rzeszowie. Istnieje oczywiście także możliwość zrobienia zakupów online na stronie firmowej www.al-da.pl. Warto zaznaczyć także, że firma cały czas się rozwija i obecnie współpracuje z wieloma cenionymi sklepami w całej Polsce.